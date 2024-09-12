Прогноз погоди на завтра 13 вересня від Метеопрог

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

На території України 13 вересня очікуються дощова погода, крім західних регіонів. Найвищий показник температури повітря досягатиме до +31°C у деяких областях.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні 13 вересня

Синоптики попереджають, що у п'ятницю, 13 вересня, варто очікувати опади по всій території України, окрім західних областей.

Загалом температура повітря має бути теплою — передбачається до +25...+29 °C. На сході, у центрі та на півдні показники збільшаться до +31°C.

Очікується, що у східних областях пориви південно-східного вітру досягатимуть штормових, до 15-20 м/с.

Температурна карта України на 13 вересня. Фото: Метеопост

Погода 13 вересня в Києві

У столиці завтра ввечері передбачається дощ. Температура повітря коливатиметься від +26...+28 °C.

Пожежна небезпека 13 вересня в Україні

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомляли про червоний рівень пожежної небезпеки у дев'ятьох областях. Впродовж 13-15 вересня у північних, центральних (крім Вінницької), Харківській, Миколаївській, а також 13 вересня в більшості західних областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.