Прогноз погоды на завтра 13 сентября от Метеопрог

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

На территории Украины 13 сентября ожидается дождливая погода, кроме западных регионов. Наибольший показатель температуры воздуха будет достигать +31°C в некоторых областях.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине 13 сентября

Синоптики предупреждают, что в пятницу, 13 сентября, следует ожидать осадков по всей территории Украины, кроме западных областей.

В целом температура воздуха должна быть теплой — предполагается до +25...+29 °C. На востоке, в центре и на юге показатели увеличатся до +31°C.

Ожидается, что в восточных областях порывы юго-восточного ветра будут достигать штормовых до 15-20 м/с.

Температурная карта Украины 13 сентября. Фото: Метеопост

Погода 13 сентября в Киеве

В столице завтра ожидается дождь. Температура воздуха будет колебаться от +26...+28°C.

Пожарная опасность 13 сентября в Украине

Напомним, в Укргидрометцентре сообщалось о красном уровне пожарной опасности в девяти областях. 13-15 сентября в северных, центральных (кроме Винницкой), Харьковской, Николаевской, а также 13 сентября в большинстве западных областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.