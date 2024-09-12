Прогноз погоды на завтра 13 сентября от синоптиков

Девушка под зонтиком. Фото: УНИАН

В пятницу, 13 сентября, в Украине ожидаются дожди, особенно на западе и в отдельных центральных и северных областях. Температура днем будет достигать +21...+30 °C. На востоке возможны сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз от Укргидрометцентра на 13 сентября

В Украине ожидается облачная погода с прояснениями, возможен туман. Синоптики передают, что на западе следует ожидать небольшой дождь, в Закарпатье осадки будут умеренными. Кратковременные дожди и грозы прогнозируются на других территориях страны.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +10...+15 °C, а днем поднимется до +21...+26 °C. Жарче всего будет в восточных областях — до +30 °C днем.

В остальных регионах температура воздуха ночью будет +14...+19 °C, а днем +23...+28 °C. На территории Карпат будет холоднее — ночью +6...+11 °C и +15...+20 °C днем.

Карта погоды в Украине на 13 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 13 сентября от Натальи Диденко

Диденко прогнозирует теплую погоду на завтра. Днем температура на востоке и в центре достигнет +25...+29 °C, а самые высокие показатели ожидаются на юге Украины до +31 °C.

Дожди охватят все области, кроме западных. В восточных регионах возможны сильные порывы юго-восточного ветра до 20 м/с.

В Киеве дождь прогнозируется ближе к вечеру, а температура будет днем +26...+28 °C.

Температурная карта Украины 13 сентября. Фото: Метеопост

Прогноз от Игоря Кибальчича на 13 сентября

Синоптик сообщил, что в пятницу, 13 сентября, кратковременные дожди возможны на западе, а также в центральных и северных областях Украины.

В других регионах осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +14 до +19 °C, на юго-востоке и в Приазовье до +17...+21 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +27...+32°C.