Прогноз погоды в Украине на завтра, 14 сентября, от Наталки Диденко

Ливень в Киеве. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 14 сентября, ожидается ветреной. В некоторых областях будут сильные дожди и снижение температуры воздуха.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 14 сентября

В большинстве областей Украины порывы юго-восточного ветра будут достигать штормовых, 15-20 метров в секунду.

По стране будет преобладать теплая погода — днем +15...+29 °C, местами до +30 °C. Однако в западной части будет +19...+22 °C. На Закарпатье ожидается самая низкая температура воздуха в Украине — +16...+19 °C.

В западных областях возможны сильные дожди из-за циклона Anett.

Циклон Anett. Фото: t.me/PohodaNatalka

Осадки будут распространяться на Житомирскую, Одесскую, Винницкую и Киевскую области.

На остальной территории Украины ожидается сухая и ясная погода.

Погода в Киеве 14 сентября

В столице предполагается сильный юго-восточный ветер. Ночью и утром будет идти дождь.

Пост Диденко. Фото: скриншот