Прогноз погоды в Украине на завтра, 14 сентября, от Наталки Диденко

Сильные дожди и порывы ветра — Диденко сообщила, где завтра ухудшится погода
Погода в Украине завтра, 14 сентября, ожидается ветреной. В некоторых областях будут сильные дожди и снижение температуры воздуха.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
Погода в Украине 14 сентября
В большинстве областей Украины порывы юго-восточного ветра будут достигать штормовых, 15-20 метров в секунду.
По стране будет преобладать теплая погода — днем +15...+29 °C, местами до +30 °C. Однако в западной части будет +19...+22 °C. На Закарпатье ожидается самая низкая температура воздуха в Украине — +16...+19 °C.
В западных областях возможны сильные дожди из-за циклона Anett.
Осадки будут распространяться на Житомирскую, Одесскую, Винницкую и Киевскую области.
На остальной территории Украины ожидается сухая и ясная погода.
Погода в Киеве 14 сентября
В столице предполагается сильный юго-восточный ветер. Ночью и утром будет идти дождь.
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