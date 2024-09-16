Прогноз погоди від Наталки Діденко на завтра, 17 вересня

Синоптик Наталка Діденко назвала області, до яких завтра повернеться літнє тепло
В Україні у вівторок, 17 вересня, очікується суха погода у більшості областей. Тому дощів не прогнозують, майже у всіх регіонах має бути тепло.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.
Погода в Україні 17 вересня
Завтра майже у всіх областях переважатиме суха погода антициклонального характеру: дощів не очікується, буде сухо та тепло. Однак локальні дощі пройдуть на крайньому заході та місцями у південній частині, подекуди з грозами.
Східний вітер знову буде рвучким, а на лівобережжі України навіть штормовим.
Температура повітря вдень становитиме +23...+28 °C, на Закарпатті та біля Карпат +17...+21 °C.
Погода у Києві 17 вересня
У Києві завтра очікується тепла погода з температурою повітря +25...+26 °C. Рвучкий вітер завтра має вгомонитися, опади малоймовірні.
Погода протягом тижня 17-22 вересня
За словами Діденко, надалі в Україні переважатиме суха погода та лише 18 вересня на заході й півдні пройдуть локальні дощі.
Температура повітря в більшості областей істотно не зміниться, але і повітря, і земля будуть пересушеними.
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