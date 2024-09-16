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Синоптик Наталка Діденко назвала області, до яких завтра повернеться літнє тепло

16 вересня 2024 17:22
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди від Наталки Діденко на завтра, 17 вересня
Люди гуляють у парку. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у вівторок, 17 вересня, очікується суха погода у більшості областей. Тому дощів не прогнозують, майже у всіх регіонах має бути тепло.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Завтра майже у всіх областях переважатиме суха погода антициклонального характеру: дощів не очікується, буде сухо та тепло. Однак локальні дощі пройдуть на крайньому заході та місцями у південній частині, подекуди з грозами.

Східний вітер знову буде рвучким, а на лівобережжі України навіть штормовим.

Температура повітря вдень становитиме +23...+28 °C, на Закарпатті та біля Карпат +17...+21 °C.

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Температурна карта. Фото: meteopost

Погода у Києві 17 вересня

У Києві завтра очікується тепла погода з температурою повітря +25...+26 °C. Рвучкий вітер завтра має вгомонитися, опади малоймовірні.

Погода протягом тижня 17-22 вересня

За словами Діденко, надалі в Україні переважатиме суха погода та лише 18 вересня на заході й півдні пройдуть локальні дощі. 

Температура повітря в більшості областей істотно не зміниться, але і повітря, і земля будуть пересушеними.

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Скриншот допису Діденко
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Скриншот допису Діденко

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