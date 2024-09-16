Прогноз погоди в Україні на завтра 17 вересня

Пориви вітру в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 17 вересня, очікується вітряною. Однак температура повітря місцями підвищиться до +29 °С.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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Прогноз погоди в Україні на 17 вересня

За словами синоптика, в Україні без опадів. Лише вдень місцями у Криму, Одеській області та у Приазов'ї можливі невеликі дощі.

Вітер східний, 7-12 м/с, у східних та південних областях вдень окремі пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде +13…+18 °С, на півдні до +21 °С. Вдень очікується +24…+29 °С, у Карпатах та на Закарпатті +18…+23 °С.

Прогноз погоди в Україні на 17 вересня. Фото: Meteoprog

Погода у Києві 17 вересня

У столичному регіоні похмуро, опадів не передбачається. Вітер східний, 6-8 м/с.

Температура повітря вночі +21°С, удень +27°С.