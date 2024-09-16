Прогноз погоды в Украине на завтра 17 сентября

Порывы ветра в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 17 сентября, ожидается ветреной. Тем не менее, температура воздуха местами повысится до +29 °С.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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По словам синоптика, в Украине без осадков. Только днем местами в Крыму, Одесской области и в Приазовье возможны небольшие дожди.

Ветер восточный, 7-12 м/с, в восточных и южных областях днем отдельные порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет +13...+18 °С, на юге до +21 °С. Днем ожидается +24...+29 °С, в Карпатах и на Закарпатье +18...+23 °С.

Прогноз погоды в Украине на 17 сентября. Фото: Meteoprog

Погода в Киеве 17 сентября

В столичном регионе пасмурно, осадков не предполагается. Ветер восточный, 6-8 м/с.

Температура воздуха ночью +21 °С, днем +27 °С.