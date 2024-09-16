Прогноз погоди в Україні на понеділок, 16 вересня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Дівчина під дощем. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні в понеділок, 16 вересня, буде мінливо хмарною. У більшості західних, південних областей і в Криму хмарно із проясненнями. Помірні, а вночі значні дощі пройдуть в Карпатах, на Закарпатті та в Одеській області. На решті території мінлива хмарність, без опадів.

Про це в неділю, 15 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 16 вересня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, а на Лівобережжі його пориви місцями сягнуть 15–20 м/c. Температура вночі становитиме +14...+19 °С, а вдень +23...+28 °С. У західних областях уночі буде +10...+15 °С, а вдень +19...+24 °С. На Закарпатті та Прикарпатті +13...+18 °С.

Карта температур в Україні від Укргідрометцентру

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Швидкість східного вітру становитиме 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься +14...+19 °С, а вдень потеплішає до +23...+28 °С. У столиці вночі буде +16...+18 °С, а вдень +25...+27 °С.

Попередження про зміну гідрологічної ситуації

Карта "Гідрологічна ситуація в Україні" від Укргідрометцентру

У понеділок і вівторок, 16 та 17 вересня, у зв’язку з очiкуваними значними опадами на рiчках суббасейнiв Прута та Сiрету очікується вiдновлення пiдйомiв рiвнiв води на 0,2–1,0 метра над рівнями станом на 08:00 15 вересня. У мiсцях проходження iнтенсивних злив відбуватиметься формування значного схилового i мiсцевого стоку. Без негативних наслiдкiв.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, на поточному тижні холод та дощі відступлять з території західних областей України, всюди домінуватиме суха сонячна тепла погода.