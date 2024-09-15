Прогноз погоди в Україні на тиждень, 16-22 вересня

Осіння погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні протягом найближчого тижня, 16-22 вересня, очікується суха та малохмарна. Синоптики зазначають, що зіткнуться два антициклони.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди в Україні на тиждень

У першій половині тижня виступ східноєвропейського антициклону забезпечить спекотну погоду. У другій половині на умови впливатиме гребінь скандинавського антициклону з північного заходу. Внаслідок цього температура повітря почне знижуватися. Однак сильних опадів не передбачається.

У понеділок, 16 вересня, на більшій частині території країни без опадів. Лише на крайньому заході, а також на Одещині та у Криму очікуються дощі, місцями з грозами. Вітер буде східним, 7-12 м/с, а у південних, центральних та східних областях вдень пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °С, на півдні до +21 °С; вдень +24…+29 °С, на Прикарпатті та Закарпатті +16…+21 °С.

Прогноз погоди в Україні на 16 вересня. Фото: Meteoprog

У вівторок, 17 вересня, в Україні переважно сухо, лише вдень у Криму, Одеській області та Приазов'ї можливі незначні дощі. Вітер східний, 7-12 м/с, а у східних та південних регіонах місцями можливі пориви до 15-20 м/с. Температура вночі коливатиметься від +13 до +18 °С, на півдні до +21 °С, вдень — від +24 до +29 °С, у Карпатах та на Закарпатті — +18...+23 °С.

Прогноз погоди в Україні на 17 вересня. Фото: Meteoprog

У середу, 18 вересня, у південних областях, а вдень також місцями в центральних та західних регіонах очікуються невеликі короткочасні дощі з можливими грозами. На решті території — без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с, на півдні можливі пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +17 °С, у центральних і південних областях — до +21 °С, вдень — від +23 до +28 °С, на південному заході — +18...+23 °С.

Прогноз погоди в Україні на 18 вересня. Фото: Meteoprog

У четвер, 19 вересня, на всій території України буде сонячна та суха погода, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, на півдні країни пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, на сході та у Карпатах +7…+12 °С, на узбережжі морів до +20 °С; вдень +23...+28 °С.

У п'ятницю, 20 вересня, в Україні очікується малохмарна та суха погода. Вітер буде північним або північно-східним зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+14 °С, на узбережжі морів — до +16…+18 °С. Вдень температура підвищиться до +23…+28 °С.

У суботу, 21 вересня, під впливом антициклону по всій Україні буде сонячна погода, без опадів. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, на узбережжі морів до +16…+18 °С; вдень +23...+28 °С.

У неділю, 22 вересня, в Україні утримається малохмарна та суха погода. Вітер буде північним зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +15 °С, на узбережжі морів — до +16…+18 °С. Вдень температура буде +23…+28 °С.