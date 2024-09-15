Прогноз погоды в Украине на неделю, 16-22 сентября

Осенняя погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине в течение ближайшей недели, 16-22 сентября, ожидается сухая и малооблачная. Синоптики отмечают, что столкнутся два антициклона.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на неделю

В первой половине недели выступление восточноевропейского антициклона обеспечит жаркую погоду. Во второй половине на условия будет влиять гребень скандинавского антициклона с северо-запада. Вследствие этого температура воздуха начнет снижаться. Однако сильных осадков не предвидится.

В понедельник, 16 сентября, на большей части территории страны без осадков. Лишь на крайнем западе, а также в Одесской области и в Крыму ожидаются дожди, местами с грозами. Ветер будет восточным, 7-12 м/с, а в южных, центральных и восточных областях днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+18 °С, на юге до +21 °С; днем +24...+29 °С, на Прикарпатье и Закарпатье +16...+21 °С.

Прогноз погоды в Украине на 16 сентября. Фото: Meteoprog

Во вторник, 17 сентября, в Украине преимущественно сухо, лишь днем в Крыму, Одесской области и Приазовье возможны небольшие дожди. Ветер восточный, 7-12 м/с, а в восточных и южных регионах местами возможны порывы до 15-20 м/с. Температура ночью будет колебаться от +13 до +18 °С, на юге до +21 °С, днем — от +24 до +29 °С, в Карпатах и на Закарпатье — +18...+23 °С.

Прогноз погоды в Украине на 17 сентября. Фото: Meteoprog

В среду, 18 сентября, в южных областях, а днем также местами в центральных и западных регионах ожидаются небольшие кратковременные дожди с возможными грозами. На остальной территории — без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, на юге возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +12 до +17 °С, в центральных и южных областях — до +21 °С, днем — от +23 до +28 °С, на юго-западе — +18...+23 °С.

Прогноз погоды в Украине на 18 сентября. Фото: Meteoprog

В четверг, 19 сентября, на всей территории Украины будет солнечная и сухая погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, на юге страны порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 °С, на востоке и в Карпатах +7...+12 °С, на побережье морей до +20 °С; днем +23...+28 °С.

В пятницу, 20 сентября, в Украине ожидается малооблачная и сухая погода. Ветер будет северным или северо-восточным со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +9...+14 °С, на побережье морей — до +16...+18 °С. Днем температура повысится до +23...+28 °С.

В субботу, 21 сентября, под влиянием антициклона по всей Украине будет солнечная погода, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, на побережье морей до +16...+18 °С; днем +23...+28 °С.

В воскресенье, 22 сентября, в Украине сохранится малооблачная и сухая погода. Ветер будет северным со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 °С, на побережье морей — до +16...+18 °С. Днем температура будет +23...+28 °С.