Прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра, 16 вересня

В Укргідрометцентрі попередили деякі області про зливи завтра — кому варто взяти парасолю
В Україні у понеділок, 16 вересня, очікується хмарна погода з проясненнями у більшості областей. Вночі у Карпатах та на Прикарпатті місцями пройдуть значні дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.
Погода в Україні 16 вересня
Завтра у більшості західних, південних областей та в Криму буде хмарно з проясненнями. Уночі в Карпатах, на Прикарпатті та Одещині місцями очікуються значні дощі, а на решті території мінлива хмарність без опадів.
Синоптики прогнозують східний вітер, 7-12 м/с, а на Лівобережжі місцями пориви досягнуть 15-20 м/с.
Вночі температура становитиме +14...+19 °С, вдень +23...+28 °С. У західних областях вночі +10...+15 °С, вдень — +19...+24 °С, на Закарпатті та Прикарпатті +13...+18 °С.
Погода на Київщині 16 вересня
У Київській області завтра буде мінлива хмарність без опадів. Вітер очікується східний, 7-12 м/с.
Температура вночі коливатиметься у межах +14...+19 °С, вдень — +23...+28 °С. У Києві вночі буде +16...+18 °С, вдень +25...+27 °С.
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