Прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра, 16 вересня

Люди йдуть під парасолею в дощ. Фото: УНІАН

В Україні у понеділок, 16 вересня, очікується хмарна погода з проясненнями у більшості областей. Вночі у Карпатах та на Прикарпатті місцями пройдуть значні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

Читайте також:

Погода в Україні 16 вересня

Завтра у більшості західних, південних областей та в Криму буде хмарно з проясненнями. Уночі в Карпатах, на Прикарпатті та Одещині місцями очікуються значні дощі, а на решті території мінлива хмарність без опадів.

Синоптики прогнозують східний вітер, 7-12 м/с, а на Лівобережжі місцями пориви досягнуть 15-20 м/с.

Вночі температура становитиме +14...+19 °С, вдень +23...+28 °С. У західних областях вночі +10...+15 °С, вдень — +19...+24 °С, на Закарпатті та Прикарпатті +13...+18 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 16 вересня

У Київській області завтра буде мінлива хмарність без опадів. Вітер очікується східний, 7-12 м/с.

Температура вночі коливатиметься у межах +14...+19 °С, вдень — +23...+28 °С. У Києві вночі буде +16...+18 °С, вдень +25...+27 °С.