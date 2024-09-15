Прогноз погоди в Україні на неділю, 15 вересня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Люди йдуть під дощем. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні в неділю, 15 вересня, буде мінливо хмарною. У західних, Вінницькій та Одеській областях хмарно, уночі помірні, а вдень значні дощі, грози. У Карпатах та на Закарпатті впродовж доби сильні дощі. На решті території без опадів, лише вночі в більшості північних і центральних областей місцями невеликий дощ.

Про це в суботу, 14 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

У західних, Одеській та Вінницькій областях температура вночі становитиме +13...+18 °С, а в Карпатах і на Закарпатті +11...+16 °С. У північних і центральних областях температура вночі +14...+19 °С, удень +24...+29 °С, а на південному сході до +31 °С.

Переважно південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, а на Лівобережжі та в західних областях його пориви місцями сягнуть 15–20 м/c.

Карта температур в Україні від Укргідрометцентру

На Київщині мінлива хмарність. Уночі місцями невеликий дощ, удень без опадів. Швидкість південно-східного вітру становитиме 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься +14...+19 °С, а вдень потеплішає до +24...+29 °С. У столиці вночі буде +16...+18 °С, а вдень +26...+28 °С.

Попередження про гідрологічні явища

Карта "Небезпечні гідрологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

Унаслідок очікуваних дощів у неділю, 15 вересня, місцями значних та сильних, на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0,5–1,5 метра, у нижнiх течiях Боржави до двох метрів над рівнями станом на 08:00 13 вересня, без негативних наслідків.

У неділю та понеділок, 15 та 16 вересня, у зв'язку з очiкуваними значними, мiсцями сильними дощами, очiкується формування дощового паводку з пiдвищенням рiвнiв води над рiвнями станом на 08:00 13 вересня:

на рiчках басейнiв Днiстра та Сяну (Львiвська, Iвано-Франкiвська областi) на 0,5–1,5 метра, мiсцями до двох метрів;

на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька областi) на 0,3–1,0 метра з можливим початковим виходом води на заплаву (I рiвень небезпеки — жовтий).

У неділю, 15 вересня, у зв'язку з очiкуваними значними опадами на рiчках суббасейнiв Пруту та Сiрету очiкуються пiдвищення рiвнiв води на 0,5–1,5 метра над рiвнями станом на 08:00 13 вересня. У мiсцях проходження сильних злив відбуватиметься формування значного схилового та мiсцевого стоку, стрiмке пiдвищення рiвнiв води до двох метрів на малих водотоках. На ділянці Прута Чернівці — державний кордон (біля села Петрашi Вижницького району Чернівецької області) можливе затоплення дiлянки ґрунтової автодороги. У гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потокiв (I рiвень небезпеки — жовтий).

У неділю та в понеділок, 15 та 16 вересня, у зв'язку з очiкуваними значними мiсцями сильними дощами, на рiчках суббасейну Захiдного Бугу очiкується формування дощового паводку з пiдвищенням рiвнiв води на 0,2–0,8 метра над рiвнями станом на 08:00 13 вересня. Без негативних наслiдкiв.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

У західних, Вінницькій, Одеській та Житомирській областях грози. У Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, а вдень і в Одеській областях значні дощі. На Лівобережжі пориви вітру 15–20 м/с. Очікується I (жовтий) рівень небезпечності.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у неділю, 15 вересня, у більшості областей України буде тепла погода. Протягом доби очікується +24...+29 °С, а подекуди й до +30 °С.

"Вересневе тепло підкріплюватиметься антициклональним сонечком, буде сухо та ясно. Проте вже із прогностичної карти опадів зрозуміло, що не скрізь так не буде", — зазначає Діденко.

Прогностична карта опадів

У західній частині України набіжать хмари, близькість циклону з атмосферними фронтами зумовить дощі, навіть сильні. Температура повітря теж знизиться до +19...+22 °С. Також дощі можуть дійти до Вінницької, Одеської та Житомирської областей, подекуди можливі навіть грози.

"Південно-східний вітер у неділю очікується рвучким, повсюди, окрім західних областей, пориви до штормових, до 15–20 м/с", — повідомляє синоптик.

У Києві в неділю, 15 вересня, також буде вітряно. Опади малоймовірні, температура повітря до +28 °С.