Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 15 сентября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Люди идут под дождем. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине в воскресенье, 15 сентября, будет переменно облачной. В западных, Винницкой и Одесской областях пасмурно, ночью умеренные, а днем значительные дожди, грозы. В Карпатах и на Закарпатье на протяжении суток сильные дожди. На остальной территории без осадков, только ночью в большинстве северных и центральных областей местами небольшой дождь.

Об этом в субботу, 14 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В западных, Одесской и Винницкой областях температура ночью составит +13...+18 °С, а в Карпатах и на Закарпатье +11...+16 °С. В северных и центральных областях температура ночью +14...+19 °С, днем +24...+29 °С, а на юго-востоке до +31 °С.

Преимущественно юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, а на Левобережье и в западных областях его порывы местами достигнут 15–20 м/c.

Карта температур в Украине от Укргидрометцентра

В Киевской области переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, без существенных осадков. Скорость юго-восточного ветра составит 7–12 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится +14...+19 °С, а днем потеплеет до +24...+29 °С. В столице ночью будет +16...+18 °С, а днем +26...+28 °С.

Предупреждение о гидрологических явлениях

Карта "Опасные гидрологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

В результате ожидаемых дождей в воскресенье, 15 сентября, местами значительных и сильных, на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5–1,5 метра, в нижних течениях Боржавы до двух метров над уровнями по состоянию на 08:00 13 сентября, без негативных последствий.

В воскресенье и понедельник, 15 и 16 сентября, в связи с ожидаемыми значительными, местами сильными дождями, ожидается формирование дождевого паводка с повышением уровней воды над уровнями по состоянию на 08:00 13 сентября:

на реках бассейнов Днестра и Сяна (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,5–1,5 метра, местами до двух метров;

на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) на 0,3–1,0 метра с возможным начальным выходом воды на пойму (I уровень опасности — желтый).

В воскресенье, 15 сентября, в связи с ожидаемыми значительными осадками на реках суббассейнов Прута и Сирета ожидаются повышения уровней воды на 0,5–1,5 метра над уровнями по состоянию на 8:00 13 сентября. В местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного склонового и местного стока, стремительное повышение уровней воды до двух метров на малых водотоках. На участке Прута Черновцы — государственная граница (возле села Петраши Вижницкого района Черновицкой области) возможно затопление участка грунтовой автодороги. В горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков (I уровень опасности — желтый).

В воскресенье и в понедельник, 15 и 16 сентября, в связи с ожидаемыми значительными, местами сильными дождями, на реках суббассейна Западного Буга ожидается формирование дождевого паводка с повышением уровней воды на 0,2–0,8 метра над уровнями по состоянию на 08:00 13 сентября. Без негативных последствий.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Карта "Опасные метеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

В западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях грозы. В Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, а днем и Одесской областях сильные дожди. На Левобережье порывы ветра 15–20 м/с. Ожидается I (желтый) уровень опасности.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в воскресенье, 15 сентября, в большинстве областей Украины будет теплая погода. В течение суток ожидается +24...+29 °С, а местами и до +30 °С.

"Сентябрьское тепло будет подкрепляться антициклональным солнышком, будет сухо и ясно. Однако уже с прогностической карты осадков понятно, что не везде так не будет", — отмечает Диденко.

Прогностическая карта осадков

В западной части Украины набегут тучи, близость циклона с атмосферными фронтами обусловит дожди, даже сильные. Температура воздуха тоже снизится до +19...+22 °С. Также дожди могут дойти до Винницкой, Одесской и Житомирской областей, местами возможны даже грозы.

"Юго-восточный ветер в воскресенье ожидается порывистым, повсюду, кроме западных областей, порывы до штормовых, до 15–20 м/с", — сообщает синоптик.

В Киеве в воскресенье, 15 сентября, также будет ветрено. Осадки маловероятны, температура воздуха до +28 °С.