Прогноз погоди на завтра 15 вересня від Укргідрометцентру

Потужний вітер та грози — синоптики попередили про погіршення погоди завтра
У неділю, 15 вересня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та значні дощі у деяких регіонах. Температура вдень коливатиметься від +23°C до +28°C, але на заході та в Карпатах буде холодніше.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 15 вересня
За даними синоптиків, в Україні завтра очікується хмарна погода з проясненнями. Значні дощі вдень литимуть у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, та Одеській областях. Не обійдеться без грози із помірними дощами у західних, південно-західних та Житомирській областях. На решті території опадів бути не має.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі пориви 15-20 м/с.
Вночі температура повітря коливатиметься від +14...+19 °C, в західних регіонах очікується +9...+14 °C.
Вдень буде значно тепліше +23...+28 °C, проте у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях +18...+23 °C.
Найхолодніше буде у Карпатах: вночі стовпчики термометра показуватимуть +5..+10 °C, вдень піднімуться лише до +11...+16 °C.
Погода по Київській області 15 вересня
На Київщині погода суттєво відрізнятися не буде — передають мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Термометро вночі показуватимуть +14...+19 °C, вдень +23...+28°C.
У столиці ж температура повітря сягатиме від +17...+19 °C вночі та до +26...+28 °C вдень.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
У західних, Вінницькій, Одеській та Житомирській областях оголошують грози.
Вдень у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській і Одеській областях будуть значні дощі.
Рівень небезпеки перший (жовтий). Також попереджають про пориви вітру 15-20 м/с на Лівобережжі.
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