Прогноз погоди в Україні сьогодні 14 вересня

Люди гуляють під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні сьогодні у суботу, 14 вересня, у центрі та сході буде мінливо хмарною. Проте на заході країни очікуються дощі, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Про це у понеділок, 13 вересня, повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

В цей день у західних областях, зокрема у Вінницькій і та Одеській буде хмарно, вночі очікуються помірні, а вдень значні дощі і грози. Температура вночі становитиме +13...+18 °С, вдень +18...+23 °С.

Водночас в Карпатах та на Закарпатті впродовж доби прогнозуються дощі, а температуру +11...+16 °С.

На решті території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Невеликий дощ буде лише вночі у більшості північних та центральних областях. Температура вночі буде +14...+19 °С, вдень +24...+29 °С, на південному сході країни до +31 °С.

Вітер в Україні прогнозують переважно південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с, але на лівобережжі та у західних областях місцями будуть пориви близько 15-20 м/с.

Тим часом у Києві температуру становитиме вночі +16...+18 °С, вдень +26...28 °С.

Карта температур в Україні від Укргідрометцентру

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Оскільки сьогодні, 14 вересня, в Карпатах та на Закарпатті будуть сильні дощі, синоптики оцінюють їх за IІ рівнем небезпечності (помаранчевим). Вдень у Вінницькій та Одеській областях значні дощі та грози будуть відповідати I рівню небезпечності (жовтому).

Карта "Небезпечних метеорологічних явищ в Україні" від Укргідрометцентру

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, на цих вихідних, 14 та 15 вересня, у більшості областей України переважатиме тепла погода. В денні години +15..+29 °С, подекуди навіть до +30 °С.

Тим часом у західних областях буде свіжо, температура очікується +19...+22 °С, а на Закарпатті, що трапляється вкрай нечасто, взагалі очікується найнижча температура в Україні +16...19 °С.

Крім того, до свіжості та холоду західних областей приєднаються дощі які можуть бути сильними. Все через циклон Anett.

Карта, на якій показано циклон Anett. Фото: скриншот

За словами Діденко, опади поширюватимуться на Житомирську, Одеську та Вінницьку області, а вночі та вранці у суботу ще й на Київську.

На решті території України протягом 14-15 вересня буде суха ясна погода. При цьому, у більшості областей очікуються пориви південно-східного вітру, які досягатимуть штурмових 15-20 м/с. Зокрема, у Києві. Вона зазначила, що вночі та вранці 14 вересня у столиці пройде дощ, а вдень у суботу та впродовж 15 вересня погода буде вже без опадів.