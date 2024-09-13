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Суттєве погіршення погоди — яким областям готуватися до злив та холоду цими вихідними

13 вересня 2024 21:14
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на вихідні, 14 і 15 вересня
Блискавка. Фото: Pexels
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні цими вихідними, 14 та 15 вересня, очікується з дощами та поривами вітру у західному регіоні. Однак тепла температура утримається майже всюди.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Синоптики розповіли, що під впливом активного циклону Anett очікується суттєве погіршення погодних умов у західному регіоні України. Людей попереджають про дощі та холод.

У решті областей України прогнозується аномально тепла погода переважно без опадів. Однак у південно-східній частині буде вітряно, на акваторії Азовського моря можливий шторм.

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Циклон Anett. Фото: Meteoprog

Прогноз погоди в Україні на 14 вересня

У суботу, 14 вересня, буде нестійка та дощова погода у більшості західних та північних областей. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +15...+20 °С, на південному сході та у Приазов'ї місцями +17…+22 °С. Вдень у західних областях +14…+19 °С, на решті території +26…+31 °С.

Прогноз погоди в Україні на 14 вересня
Прогноз погоди в Україні на 14 вересня. Фото: Meteoprog

Погода в Україні 15 вересня

У неділю, 15 вересня, у більшості областей України без опадів. Однак у західній частині, в Одеській області та у Криму очікуються дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря у західних областях вночі +5…+10 °С, вдень +14…+19 °С; на решті країни вночі +12…+17 °С; вдень +25...+30 °С.

Прогноз погоди в Україні на 15 вересня
Прогноз погоди в Україні на 15 вересня. Фото: Meteoprog

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