Прогноз погоди у четвер 12 вересня від синоптиків

Люди гуляють під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні у четвер, 12 вересня, принесе рясні дощі та сильні грози. Температурні показники сягнуть до +31 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз від Укргідрометцентру на 12 вересня

У четвер, 12 вересня, в Україні прогнозується переважно хмарна погода з періодичними проясненнями. На більшій частині території, за винятком східних областей, можливі короткочасні дощі, а вдень пройдуть грози.

Вітер буде південно-східного напрямку, але з часом на заході країни зміниться на північно-західний. Його швидкість становитиме 7-12 м/с.

На заході України вночі температура коливатиметься в межах +10...+15 °C, а вдень — +19...+24 °C. На решті території вночі температура буде варіюватися від +14 до +19 °C, вдень — від +23 до +28 °C. Водночас на сході країни температура може досягти +31 °C.

Погодна карта України на 12 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко на 12 вересня

Народний синоптик Наталка Діденко попередила українців про вплив циклонічної системи у четвер, 12 вересня. Центр циклону, відомого як Annet, буде перебувати над Італією. Через це в Україні очікуються періодичні дощі, місцями з грозовими явищами.

Рух циклону 12 вересня. Фото: Наталка Діденко

У західних областях температура вдень коливатиметься між +19 °C і +22 °C. У східній частині країни буде значно тепліше, від +28 °C до +32 °C. На решті території країни буде помірно тепло, з температурою в межах +25...+30 °C.

Синоптики заспокоюють, що дощі не суттєво вплинуть на температурний режим. У Києві також очікуються дощі, ймовірно, з грозами. Максимальна температура повітря вдень у столиці досягне +27 °C.

Температурна карта України 12 вересня. Фото: Метеопост

Прогноз від Ігоря Кібальчича на 12 вересня

Синоптик Ігор Кібальчич заявив, що у четвер, 12 вересня, на південно-західних, центральних та в окремих частинах східних областей очікується дощова погода, місцями з грозовими явищами. У решті територій буде переважно сухо. Вітер змінюватиме свій напрямок, проте на північному сході він буде південно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +13 °С до +18 °С, а на південному сході та в Приазов'ї підніметься до +17…+21 °С. Вдень температура у західних областях досягне +20…+25 °С, тоді як на решті території вона коливатиметься між +27°С і +32 °C.