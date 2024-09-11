Прогноз погоды в четверг 12 сентября от синоптиков

Люди гуляют в дождь. Фото: УНИАН

Погода в Украине в четверг, 12 сентября, принесет обильные дожди и сильные грозы. Температурные показатели составят до +31 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз от Укргидрометцентра на 12 сентября

В четверг, 12 сентября, в Украине прогнозируется преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями. На большей части территории, кроме восточных областей, возможны кратковременные дожди, а днем пройдут грозы.

Ветер будет юго-восточным, но со временем на западе страны сменится на северо-западный. Его скорость составит 7-12 м/с.

На западе Украины ночью температура будет колебаться в пределах +10...+15°C, а днем +19...+24°C. На остальной территории ночью температура будет варьироваться от +14 до +19 °C, днем от +23 до +28 °C. В то же время, на востоке страны температура может достигнуть +31 °C.

Карта Украины на 12 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 12 сентября

Народный синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о влиянии циклонической системы в четверг, 12 сентября. Центр циклона, известного как Annet, будет находиться над Италией. Поэтому в Украине ожидаются периодические дожди, местами с грозовыми явлениями.

Движение циклона 12 сентября. Фото: Наталья Диденко

В западных областях температура днем будет колебаться от +19 °C до +22 °C. В восточной части страны будет значительно теплее от +28 °C до +32 °C. На остальной территории страны будет умеренно тепло, с температурой в пределах +25...+30 °C.

Синоптики успокаивают, что дожди не будут существенно повлиять на температурный режим. В Киеве также ожидаются дожди, вероятно, с грозами. Максимальная температура воздуха в столице достигнет +27 °C.

Температурная карта Украины 12 сентября. Фото: Метеопост

Прогноз от Игоря Кибальчича на 12 сентября

Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в четверг, 12 сентября, юго-западных, центральных и в отдельных частях восточных областей ожидается дождливая погода, местами с грозовыми явлениями. В остальных территориях будет преимущественно сухо. Ветер будет менять свое направление, однако на северо-востоке оно будет юго-восточное, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 °С до +18 °С, а на юго-востоке и в Приазовье поднимется до +17…+21 °С. Днем температура в западных областях достигнет +20…+25 °С, в то время как на остальной территории она будет колебаться между +27 °С и +32 °C.