Прогноз погоди в Україні на завтра, 14 вересня, від Укргідрометцентру

Злива у Києві. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 14 вересня, очікується з сильними дощами та грозами. Подекуди температура повітря знизиться до +11 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 14 вересня

У західних, Вінницькій та Одеській областях хмарно. Вночі очікуються помірні, а вдень значні дощі та грози. Температура повітря вночі +13...+18 °C, вдень +18...+23 °C; у Карпатах та на Закарпатті сильні дощі, а температура знизиться до +11...+16 °C.

На решті території мінлива хмарність, без опадів. Лише вночі у більшості північних та центральних областей місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі +14...+19 °C, вдень +24...+29 °C, а на південному сході — до +31 °C.

Вітер очікується переважно південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі та у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 14 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області 14 вересня

У столичному регіоні буде мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, а вдень без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +14...+19 °C, вдень +24...+29 °C;

у Києві вночі +16...+18 °C, вдень +26...+28 °C.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У Карпатах та на Закарпатті сильні дощі — оголошено другий рівень небезпеки (помаранчевий).

Вдень у західних, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, грози — перший рівень небезпеки (жовтий).