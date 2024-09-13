Прогноз погоды в Украине на завтра, 14 сентября, от Укргидрометцентра

Ливень в Киеве. Фото: УНИАН

Погода в Украине 14 сентября ожидается с сильными дождями и грозами. Кое-где температура воздуха снизится до +11 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 14 сентября

В западных, Винницкой и Одесской областях облачно. Ночью ожидаются умеренные, а днем значительные дожди и грозы. Температура воздуха ночью +13...+18 °C, днем +18...+23 °C; в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди, а температура снизится до +11...+16 °C.

На остальной территории переменная облачность, без осадков. Лишь ночью в большинстве северных и центральных областей местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +14...+19 °C, днем +24...+29 °C, а на юго-востоке — до +31 °C.

Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье и в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 14 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области 14 сентября

В столичном регионе переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, а днем без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +14...+19 °C, днем +24...+29 °C;

в Киеве ночью +16...+18 °C, днем +26...+28 °C.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В Карпатах и на Закарпатье сильные дожди — объявлен второй уровень опасности (оранжевый).

Днем в западных, Винницкой и Одесской областях сильные дожди, грозы — первый уровень опасности (желтый).