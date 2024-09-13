Прогноз погоди 13 вересня по Україні від Укргідрометцентру

Люди під дощем. Ілюстративне фото: pixels.com

Синоптики прогнозують на сьогодні, 13 вересня, хмарну та дощову погоду в Україні. У деяких регіонах можливі навіть грози. Але температура збережеться теплою — на сході України до +30 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 13 вересня

Сьогодні, у п'ятницю, Західні області України накриє дощ, але на Закарпатті опади будуть помірними. Температура вдень підніметься до +21...+26 °C. В Карпатах буде прохолодніше — до +15...+20 °C.

В інших областях України також прогнозують короткочасні дощі та грози. Температура повітря вдень підніметься до +23...+28 °C. Найспекотніше буде у східних областях — до +30 °C.

Карта погоди в Україні на 13 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Також синоптики попереджають про сильний вітер у північно-східній частині України. Його швидкість становитиме 15-20 м/с. В інших регіонах південно-східний вітер буде у межах 5-10 м/с.

Погода у Києві та області 13 вересня

У Київській області небо буде хмарне з проясненнями. Можливі короткочасні дощі та грози. Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вдень — до +23...+28°C.