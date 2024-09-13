Прогноз погоды 13 сентября по Украине от Укргидрометцентра

Люди под дождем. Иллюстративное фото: pixels.com

Синоптики прогнозируют сегодня, 13 сентября, облачную и дождливую погоду в Украине. В некоторых регионах возможны даже грозы. Но температура сохранится теплой — на востоке Украины до +30 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 13 сентября

Сегодня, в пятницу, Западные области Украины накроет дождь, но в Закарпатье осадки будут умеренными. Температура днем поднимется до +21...+26°C. В Карпатах будет прохладнее — до +15...+20°C.

В других областях Украины также прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем поднимется до +23...+28°C. Жарче всего будет в восточных областях — до +30 °C.

Карта погоды в Украине на 13 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Также синоптики предупреждают о сильном ветре в северо-восточной части Украины. Его скорость составит 15-20 м/с. В других регионах юго-восточный ветер будет в пределах 5-10 м/с.

Погода в Киеве и области 13 сентября

В Киевской области небо будет облачным с прояснениями. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура днем до +23...+28°C.