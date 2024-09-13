Прогноз погоды в Украине на выходные, 14 и 15 сентября

Молния. Фото: Pexels

Погода в Украине в эти выходные, 14 и 15 сентября, ожидается с дождями и порывами ветра в западном регионе. Однако теплая температура удержится почти всюду.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине на выходных

Синоптики рассказали, что под влиянием активного циклона Anett можно ожидать существенного ухудшения погодных условий в западном регионе Украины. Людей предупреждают о дождях и холоде.

В остальных областях Украины прогнозируется аномально теплая погода преимущественно без осадков. Однако в юго-восточной части будет ветрено, на акватории Азовского моря возможен шторм.

Циклон Anett. Фото: Meteoprog

Прогноз погоды в Украине на 14 сентября

В субботу, 14 сентября, будет неустойчивая и дождливая погода в большинстве западных и северных областей. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +15...+20 °С, на юго-востоке и в Приазовье местами +17...+22 °С. Днем в западных областях +14...+19 °С, на остальной территории +26...+31 °С.

Прогноз погоды в Украине на 14 сентября. Фото: Meteoprog

Погода в Украине 15 сентября

В воскресенье, 15 сентября, в большинстве областей Украины без осадков. Однако в западной части, в Одесской области и в Крыму ожидаются дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье днем местами порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью +5...+10 °С, днем +14...+19 °С; на остальной территории страны ночью +12...+17 °С; днем +25...+30 °С.