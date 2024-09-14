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На западе Украины ожидаются опасные метеорологические явления — какой прогноз погоды сегодня

14 сентября 2024 05:16
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине сегодня 14 сентября
Люди гуляют в дождь. Фото: УНИАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине сегодня в субботу, 14 сентября, в центре и востоке будет переменно облачной. Однако на западе страны ожидаются дожди, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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На западе Украины ожидаются опасные метеорологические явления - какой прогноз погоды сегодня - фото 1
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В этот день в западных областях, в Винницкой и Одесской будет облачно, ночью ожидаются умеренные, а днем сильные дожди и грозы. Температура ночью составит +13...+18 °С, днем +18...+23 °С.

В то же время в Карпатах и Закарпатье в течение суток прогнозируются дожди, а температура +11...+16 °С.

На остальной территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Небольшой дождь будет идти лишь ночью в большинстве северных и центральных областях. Температура ночью будет +14...+19 °С, днем +24...+29 °С, на юго-востоке страны до +31 °С.

Ветер в Украине прогнозируется преимущественно юго-восточный со скоростью 7-12 м/с, но на левобережье и в западных областях местами будут порывы около 15-20 м/с.

Тем временем в Киеве температура будет составлять ночью +16...+18 °С, днем +26...28 °С.

На западе Украины ожидаются опасные метеорологические явления - какой прогноз погоды сегодня - фото 2
Карта температур в Украине от Укргидрометцентра

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Поскольку сегодня, 14 сентября, в Карпатах и Закарпатье будут сильные дожди, синоптики оценивают их по ІІ уровню опасности (оранжевому). Днем в Винницкой и Одесской областях значительные дожди и грозы будут соответствовать I уровню опасности (желтому).

На западе Украины ожидаются опасные метеорологические явления - какой прогноз погоды сегодня - фото 3
Карта "Опасных метеорологических явлений в Украине" от Укргидрометцентра

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в эти выходные, 14 и 15 сентября, в большинстве областей Украины будет преобладать теплая погода. В дневные часы +15..+29 °С, иногда даже до +30 °С.

Тем временем в западных областях будет свежо, температура ожидается +19...+22 °С, а в Закарпатье, что случается крайне редко, ожидается самая низкая температура в Украине +16...19 °С.

Кроме того, к свежести и холоду западных областей присоединятся дожди, которые могут быть сильными. Все из-за циклона Anett.

На западе Украины ожидаются опасные метеорологические явления - какой прогноз погоды сегодня - фото 4
Карта, на которой показан циклон Anett. Фото: скриншот

По словам Диденко, осадки будут распространяться на Житомирскую, Одесскую и Винницкую области, а ночью и утром в субботу еще и Киевскую.

На остальной территории Украины в течение 14-15 сентября будет сухая ясная погода. При этом в большинстве областей ожидаются порывы юго-восточного ветра, которые будут достигать штурмовых 15-20 м/с. В частности, в Киеве. Она отметила, что ночью и утром 14 сентября в столице пройдет дождь, а днем в субботу и 15 сентября погода будет уже без осадков.

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