Прогноз погоды на завтра 15 сентября от Укргидрометцентра

Ураган на улице. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 15 сентября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями и дожди в некоторых регионах. Температура будет днем колебаться от +23 °C до +28 °C, но на западе и в Карпатах будет холоднее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 15 сентября

По данным синоптиков, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Днем будут идти днем в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской и Одесской областях. Не обойдется без грозы с дождями в западных, юго-западных и Житомирской областях. На остальной территории осадков быть не должно.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье порывы 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +14...+19 °C, в западных регионах ожидается +9...+14 °C.

Днем будет значительно теплее +23...+28 °C, но в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях +18...+23 °C.

Холоднее всего будет в Карпатах: ночью столбики термометра будут показывать +5..+10 °C, днем поднимутся только до +11...+16 °C.

Прогноз погоды в Украине на 15 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области 15 сентября

В Киевской области погода существенно отличаться не будет — передают переменную облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Термометр ночью будут показывать +14...+19 °C, днем +23...+28 °C.

В столице температура воздуха будет достигать от +17...+19 °C ночью и до +26...+28 °C днем.

Температурная карта Украины на 15 сентября. Фото: Метеопост

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях объявляют грозы.

Днем в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской и Одесской областях ожидаются дожди.

Уровень опасности первый (желтый). Также предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с на Левобережье.