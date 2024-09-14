Магнітні бурі 14 вересня — прогноз для метеозалежних в Україні

Чоловік страждає від впливу магнітних бур. Фото: Pexels

У суботу, 14 вересня, прогнозують слабку магнітну бурю рівня G1. Вона здатна викликати перебої в радіозв'язку та негативно вплинути на самопочуття людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Впродовж 24 годин на Сонці сталися чотири спалахи класу С, а також сім спалахів класу М, з яких найбільшим став М6,7.

Сонячна активність була на високому рівні. Зокрема, спалах М6,7 може викликати перешкоди в роботі радіосистем. Прогнозують, що надалі сонячна активність буде помірною, можливі виникнення спалахів класу Х.

Жінка страждає від поганого самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність на 14 вересня:

можливість малого геомагнітного шторму — 25 %;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

кількість сонячних плям — 64.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітні бурі здатні значно впливати на організм людини. Чутливість до погоди пов'язана зі статтю, віком, спадковістю та загальним станом здоров'я. До прикладу, жінки більш схильні до змін погоди та магнітного поля, ніж чоловіки. Також літні люди та ті, хто має хронічні хвороби, можуть гостро відчувати погодні коливання.

У зоні ризику найчастіше ті, хто страждає на бронхіальну астму, артрит, ревматизм, серцеві захворювання, тиск. Також метеозалежність часто розвивається й у тих, хто переніс струс мозку, страждає вегето-судинною дистонією або атеросклерозом.

У дні різкої зміни погоди чи геомагнітного поля люди можуть відчувати головні болі, неприємні відчуття у серці, перепади настрою.

Як полегшити своє самопочуття під час магнітних бур