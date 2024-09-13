Магнітні бурі 13 вересня — прогноз для метеозалежних

Пильно стежте за своїм самопочуттям — прогноз магнітних бур на сьогодні
У п'ятницю, 13 вересня, буде помірна магнітна буря рівня G2. Вона може вплинути на здоров'я та самопочуття людей.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 13 вересня
Впродовж останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні — там сталися чотири спалахи класу С та сім спалахів класу М. Найбільшим з них став спалах М5.
Спалахи М-класу класифікують як середні з великих. Зокрема, М5 може викликати радіоперешкоди на денній стороні Землі та сонячний шторм. Очікується магнітна буря G2, яка може викликати відключення радіозв'язку, вплинути на самопочуття та здоров'я метеозалежних людей та тих, хто маж захворювання серцево-судинної системи.
Очікується, що у п'ятницю, 13 вересня, геомагнітне поле буде тихе до сильних штормових рівнів. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 13 вересня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 35 %
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 20%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
- Кількість сонячних плям — 64.
Як полегшити свій стан під час магнітних бур
Лікарі рекомендують метеозалежним під час магнітних бур дотримуватися таких рекомендацій:
- не вживати кофеїн;
- не курити;
- не вживати алкоголь;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися режиму дня;
- більше гуляти;
- уникати стресових ситуацій та важкої фізичної праці;
- збалансовано та регулярно харчуватися;
- спати не менше 7-8 годин на добу.
Читайте Новини.LIVE!