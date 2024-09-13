Магнитные бури 13 сентября - прогноз для метеозависимых

Внимательно следите за своим самочувствием — прогноз магнитных бурь на сегодня
В пятницу, 13 сентября, будет умеренная магнитная буря уровня G2. Она может повлиять на здоровье и самочувствие людей.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 13 сентября
В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне — там произошли четыре вспышки класса С и семь вспышек класса М. Самая большая из них стала вспышка М5.
Вспышки М-класса классифицируют как средние из больших. В частности, М5 может вызвать радиопомехи на дневной стороне Земли и солнечный шторм. Ожидается магнитная буря G2, которая может вызвать отключение радиосвязи, повлиять на самочувствие и здоровье метеозависимых людей и тех, кто имеет болезни сердечно-сосудистой системы.
Ожидается, что в пятницу, 13 сентября, геомагнитное поле будет тихим к сильным штормовым уровням. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 13 сентября:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 35%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 20%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%.
- Количество солнечных пятен — 64.
Как облегчить свое состояние во время магнитных бурь
Врачи рекомендуют метеозависимым во время магнитных бурь соблюдать следующие рекомендации:
- не употреблять кофеин;
- не курить;
- не употреблять алкоголь;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать режим дня;
- больше гулять;
- избегать стрессовых ситуаций и тяжелого физического труда;
- сбалансировано и регулярно питаться;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
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