Магнитные бури 13 сентября - прогноз для метеозависимых

Плохое самочувствие у женщины. Фото: Pexels

В пятницу, 13 сентября, будет умеренная магнитная буря уровня G2. Она может повлиять на здоровье и самочувствие людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 13 сентября

В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне — там произошли четыре вспышки класса С и семь вспышек класса М. Самая большая из них стала вспышка М5.

Вспышки М-класса классифицируют как средние из больших. В частности, М5 может вызвать радиопомехи на дневной стороне Земли и солнечный шторм. Ожидается магнитная буря G2, которая может вызвать отключение радиосвязи, повлиять на самочувствие и здоровье метеозависимых людей и тех, кто имеет болезни сердечно-сосудистой системы.

Ожидается, что в пятницу, 13 сентября, геомагнитное поле будет тихим к сильным штормовым уровням. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Мигрень у мужчины. Фото: Pexels

Солнечная активность на 13 сентября:

Возможность малого геомагнитного шторма — 35%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 20%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%.

Количество солнечных пятен — 64.

Как облегчить свое состояние во время магнитных бурь

Врачи рекомендуют метеозависимым во время магнитных бурь соблюдать следующие рекомендации: