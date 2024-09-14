Магнитные бури 14 сентября — прогноз для метеозависимых в Украине

Самочувствие заметно ухудшится — прогноз магнитных бурь на сегодня
В субботу, 14 сентября, прогнозируют слабую магнитную бурю уровня G1. Она способна вызвать перебои в радиосвязи и отрицательно повлиять на самочувствие людей.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 14 сентября
В течение 24 часов на Солнце произошло четыре вспышки класса С, а также семь вспышек класса М, из которых самым большим стал М6,7.
Солнечная активность была на высочайшем уровне. В частности, вспышка М6,7 может вызвать помехи в работе радиосистем. Прогнозируют, что в последствии солнечная активность будет умеренной, возможны возникновения вспышек класса Х.
Солнечная активность на 14 сентября:
- возможность малого геомагнитного шторма — 25%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
- количество солнечных пятен — 64.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Магнитные бури способны оказывать значительное влияние на организм человека. Чувствительность к погоде связана с полом, возрастом, наследственностью и общим состоянием здоровья. К примеру, женщины более подвержены изменениям погоды и магнитного поля, чем мужчины. Также пожилые люди и имеющие хронические болезни могут остро ощущать погодные колебания.
В зоне риска чаще всего те, кто страдает бронхиальной астмой, артритом, ревматизмом, сердечными заболеваниями, давлением. Также метеозависимость часто развивается и у тех, кто перенес сотрясение мозга, страдает вегетососудистой дистонией или атеросклерозом.
В дни резкой смены погоды или геомагнитного поля люди могут испытывать головные боли, неприятные ощущения в сердце, перепады настроения.
Как облегчить свое самочувствие во время магнитных бурь
- Отмените дела, требующие большей концентрации сил, внимания и энергии.
- Старайтесь есть больше овощей, рацион должен быть легким.
- Пейте больше воды (наблюдайте за давлением: если оно повышается, то потребление воды, напротив, уменьшайте).
- Не употребляйте в дни магнитных бурь жирную, острую и соленую пищу, ограничение употребления кофе и алкоголя.
- Добавьте в рацион продукты, содержащие калий — орехи, сухофрукты, творог, рыбу, бананы и другие.
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