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Дощі та рвучкий вітер — синоптики попередили українців про негоду завтра

14 вересня 2024 20:44
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на завтра, 15 вересня, від синоптиків Укргідромецентру та Наталки Діденко
Люди під дощем. Ілюстративне фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у неділю, 15 вересня, подекуди очікується хмарна погода. На Вінниччині, Хмельниччині, Тернопільщині та Львівщині будуть значні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода на 15 вересня від Укргідрометцентру

Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. Водночас у західних, південно-західних областях та на Житомирщині пройдуть помірні дощі з грозами.

У Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській областях, а вдень і в Одеській очікуються значні дощі. На решті території синоптики не прогнозують опадів.

У неділю буде південно-східний вітер, 7-12 м/с, а на Лівобережжі — пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі очікується +14...+19 °С, в західних областях +9...+14 °С.

Вдень +23...+28 °С, у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях — +18...+23 °С, а в Карпатах вночі +5...+10 °С, вдень +11...+16 °С.

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Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

У Київській області завтра також буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер прогнозують південно-східний, 7-12 м/с.

Вночі  температура повітря становитиме +14...+19 °С, вдень +23...+28 °С. У Києві вночі буде +17...+19 °С, вдень — +26...+28 °С.

Погода на 15 вересня від Наталки Діденко

А народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра у більшості областей України буде тепла погода.

Вдень очікується +24...+29 °С, місцями можлива навіть до +30 °С. Погода буде сонячна та ясна, але не скрізь: на заході навпаки — набіжать хмари та можуть йти сильні дощі.

Через це в регіонах буде значно нижча температура: вдень +19...+22 °С. Така погода, ймовірно, накриє й Вінницьку, Одеську та Житомирську області.

За прогнозом Діденко, очікується рвучкий південно-східний вітер — до 15-20 м/с.

У Києві у неділю також буде вітряно, опади малоймовірні, а температура повітря підніметься до +28 °С.

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Скриншот допису Діденко
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Скриншот допису Діденко

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