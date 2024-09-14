Прогноз погоды на завтра, 15 сентября, от синоптиков Укргидромецентра и Натальи Диденко.

Люди под дождем. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине в воскресенье, 15 сентября, местами ожидается облачная погода. На Винничине, Хмельнитчине, Тернопольщине и Львовщине будут значительные дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода на 15 сентября от Укргидрометцентра

Завтра в Украине будет облачно с прояснениями. В западных, юго-западных областях и Житомирской области пройдут умеренные дожди с грозами.

В Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской областях, а днем и в Одесской области ожидаются сильные дожди. На остальной территории синоптики не прогнозируют осадков.

В воскресенье будет юго-восточный ветер, 7-12 м/с, а на Левобережье порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +14...+19 °С, в западных областях +9...+14 °С.

Днем +23...+28 °С, в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях — +18...+23 °С, а в Карпатах ночью +5...+10 °С, днем +11...+16 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

В Киевской области завтра будет облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер прогнозируют юго-восточный, 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха будет +14...+19 °С, днем +23...+28 °С. В Киеве ночью будет +17...+19 °С, днем — +26...+28 °С.

Погода на 15 сентября от Натальи Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра в большинстве областей Украины будет теплая погода.

Днем ожидается +24...+29 °С, местами возможна даже до +30 °С. Погода будет солнечной и ясной, но не везде: на западе наоборот — набегут тучи и могут идти сильные дожди.

Поэтому в регионах будет значительно ниже температура: днем +19...+22 °С. Подобная погода, вероятно, накроет и Винницкую, Одесскую и Житомирскую области.

По прогнозу Диденко, ожидается порывистый юго-восточный ветер — до 15-20 м/с.

В Киеве в воскресенье также будет ветрено, осадки маловероятны, а температура воздуха поднимется до +28 °С.

Скриншот сообщения Диденко