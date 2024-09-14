Прогноз погоди на завтра 15 вересня від синоптика Діденко

Люди під парасольками в дощ. Фото: УНІАН

У неділю, 15 вересня, в Україні переважатиме тепла погода з температурами від +24 до +30 °C. Проте на заході завтра можливі дощі та грози.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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За прогнозами синоптика, завтра у більшості регіонах України очікується тепла погода. Загалом протягом дня очікується +24...+29 °C, у деяких областях показники підскочать до +30 °C.

"Південно-східний вітер очікується рвучким, повсюди, окрім західних областей, пориви до штормових, до 15-20 м/с", — написала Наталка Діденко.

Температурна карта на 15 вересня. Фото: Метеопост

Діденко зазначила, що сонячно 15 вересня буде не всюди. Адже у західній частині України передбачаються хмари та сильні дощі, це пов'язано із циклоном. Негода також може дійти до Вінниччини, Одещини та Житомирщини, подекуди можливі грози.

Відповідно температура повітря у регіоні вдень також буде нижчою +19...+22 °C.

"Проте це все одно — не аж такі холода та дощиська, як, наприклад, у Чехії, Словаччині, Польщі, Австрії", — зауважила синоптик.

Карта опадів 15 вересня. Фото: Діденко

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У столиці буде вітряно, проте опади малоймовірні. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +28 °C.

Діденко попередила, що з наступного тижня варто очікувати суху та сонячну погоду.