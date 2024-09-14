Прогноз погоды на завтра 15 сентября от синоптика Диденко

Люди под зонтиками в дождь. Фото: УНИАН

В воскресенье, 15 сентября, в Украине будет преобладать теплая погода с температурами от +24 до +30°C. Однако на западе завтра возможны дожди и грозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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По прогнозам синоптика, завтра в большинстве регионов Украины ожидается теплая погода. В течение дня ожидается +24...+29 °C, в некоторых областях показатели подскочат до +30°C.

"Юго-восточный ветер ожидается порывистым, повсюду, кроме западных областей, порывы к штормовым, до 15-20 м/с", — написала Диденко.

Температурная карта на 15 сентября. Фото: Метеопост

Диденко отметила, что солнечно 15 сентября не повсюду. Ведь в западной части Украины ожидаются облака и сильные дожди, это связано с циклоном. Непогода также может дойти до Винницкой, Одесской и Житомирской, иногда возможны грозы.

Соответственно, температура воздуха в регионе днем также будет ниже +19...+22 °C.

"Однако это все равно — не такие холода и дожди, как, например, в Чехии, Словакии, Польше, Австрии" , — отметила синоптик.

Карта осадков 15 сентября. Фото: Диденко

Погода в Киеве 15 сентября

В столице будет ветрено, однако осадки маловероятны. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +28 °C.

Диденко предупредила, что со следующей недели следует ожидать сухую и солнечную погоду.