Прогноз погоди на 16 вересня — синоптики попередили про дощі

Холодная погода в Украине. Фото: lviv.politeka.net

Прогноз погоди в Україні обіцяє, що у понеділок, 16 вересня, переважно буде сухо. Дощі можуть статися у деяких регіонах Західної України, а також в Одеській області та Криму. Температура повітря удень може сягати +29 °С.

Про це повідомили у Meteoprog.

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У понеділок, 16 вересня, на більшій частині території нашої держави обійдеться без опадів. Лише на крайньому заході, а також на Одещині та у Криму, очікуються дощі, місцями з грозами.

Вітер східний, 7-12 м/с, у південних, центральних та східних областях вдень пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря: