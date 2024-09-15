Прогноз погоди на 16 вересня — синоптики попередили про дощі

Дочекалися справжньої осені — синоптики дали прогноз погоди на завтра
15 вересня 2024 13:47
Холодная погода в Украине. Фото: lviv.politeka.net
Прогноз погоди в Україні обіцяє, що у понеділок, 16 вересня, переважно буде сухо. Дощі можуть статися у деяких регіонах Західної України, а також в Одеській області та Криму. Температура повітря удень може сягати +29 °С.
Про це повідомили у Meteoprog.
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Погода в Україні 16 вересня
У понеділок, 16 вересня, на більшій частині території нашої держави обійдеться без опадів. Лише на крайньому заході, а також на Одещині та у Криму, очікуються дощі, місцями з грозами.
Вітер східний, 7-12 м/с, у південних, центральних та східних областях вдень пориви, 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі становитиме +13…+18 °С, на півдні до +21 °С;
- вдень +24…+29 °С, на Прикарпатті та Закарпатті +16…+21 °С.
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