Прогноз погоды на 16 сентября — синоптики предупредили о дождях.

Дождались настоящей осени — синоптики дали прогноз погоды на завтра
15 сентября 2024 13:47
Холодная погода. Фото: lviv.politeka.net
Прогноз погоды в Украине обещает, что в понедельник, 16 сентября, в основном будет сухо. Дожди могут пройти в некоторых регионах Западной Украины, а также в Одесской области и в Крыму. Температура воздуха днем может достигать +29 °С.
Об этом сообщили в Meteoprog.
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Погода в Украине 16 сентября
В понедельник, 16 сентября, на большей части территории нашего государства обойдется без осадков. Только на крайнем западе, а также в Одесской области и Крыму ожидаются дожди, местами с грозами.
Ветер восточный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях днем порывы, 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью будет +13…+18 °С, на юге до +21 °С;
- днем +24…+29 °С, в Прикарпатье и Закарпатье +16…+21 °С.
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