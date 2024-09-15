Прогноз погоды на 16 сентября — синоптики предупредили о дождях.

Холодная погода. Фото: lviv.politeka.net

Прогноз погоды в Украине обещает, что в понедельник, 16 сентября, в основном будет сухо. Дожди могут пройти в некоторых регионах Западной Украины, а также в Одесской области и в Крыму. Температура воздуха днем может достигать +29 °С.

Об этом сообщили в Meteoprog.

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Погода в Украине 16 сентября

В понедельник, 16 сентября, на большей части территории нашего государства обойдется без осадков. Только на крайнем западе, а также в Одесской области и Крыму ожидаются дожди, местами с грозами.

Ветер восточный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях днем порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха: