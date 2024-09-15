Прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра, 16 сентября.

Люди идут под зонтиком в дождь. Фото: УНИАН

В Украине в понедельник, 16 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями в большинстве областей. Ночью в Карпатах и Прикарпатье местами пройдут значительные дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 16 сентября

Завтра в большинстве западных, южных областей и в Крыму будет облачно с прояснениями. Ночью в Карпатах, Прикарпатье и Одесчине местами ожидаются значительные дожди, а на остальной территории переменная облачность без осадков.

Синоптики прогнозируют восточный ветер, 7-12 м/с, а на Левобережье местами порывы достигнут 15-20 м/с.

Ночью температура будет +14...+19 °С, днем +23...+28 °С. В западных областях ночью +10...+15 °С, днем — +19...+24 °С, в Закарпатье и Прикарпатье +13...+18 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 16 сентября

В Киевской области завтра переменная облачность без осадков. Ветер ожидается восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах +14...+19 °С, днем +23...+28 °С. В Киеве ночью будет +16...+18 °С, днем +25...+27 °С.