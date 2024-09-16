Прогноз погоды в Украине на понедельник, 16 сентября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Девушка под дождем. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине в понедельник, 16 сентября, будет облачной. В большинстве западных, южных областей и в Крыму облачно с прояснениями. Умеренные, а ночью значительные дожди пройдут в Карпатах, Закарпатье и Одесской области. На остальной территории переменная облачность, без осадков.

Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 16 сентября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, а на Левобережье его порывы местами достигнут 15-20 м/c. Температура ночью будет +14...+19 °С, а днем +23...+28 °С. В западных областях ночью будет +10...+15 °С, а днем +19...+24 °С. На Закарпатье и Прикарпатье +13...+18 °С.

Карта температур в Украине от Укргидрометцентра

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Скорость восточного ветра составит 7-12 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится +14...+19 °С, а днем потеплеет до +23...+28 °С. В столице ночью будет +16...+18 °С, а днем +25...+27 °С.

Предупреждение об изменении гидрологической ситуации

Карта "Гидрологическая ситуация в Украине" от Укргидрометцентра

В понедельник и вторник, 16 и 17 сентября, в связи с ожидаемыми значительными осадками на реках суббассейнов Прута и Сирету ожидается возобновление подъемов уровней воды на 0,2–1,0 метра над уровнями по состоянию на 08:00 15 сентября. В местах прохождения интенсивных ливней будет происходить формирование значительного склонового и местного стока. Без негативных последствий.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, на текущей неделе холод и дожди отступят с территории западных областей Украины, повсюду будет доминировать сухая солнечная и теплая погода.