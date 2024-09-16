Прогноз погоды от Наталки Диденко на завтра, 17 сентября.

Люди гуляют в парке. Фото: УНИАН

В Украине во вторник 17 сентября ожидается сухая погода в большинстве областей. Потому дождей не прогнозируют, почти во всех регионах должно быть тепло.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 17 сентября

Завтра почти во всех областях преобладает сухая погода антициклонального характера: дождей не ожидается, будет сухо и тепло. Однако локальные дожди пройдут на крайнем западе и местами в южной части, иногда с грозами.

Восточный ветер снова будет порывистым, а на левобережье Украины даже штормовым.

Температура воздуха днем будет +23...+28 °C, на Закарпатье и возле Карпат +17...+21 °C.

Температурная карта. Фото: meteopost

Погода в Киеве 17 сентября

В Киеве ожидается теплая погода с температурой воздуха +25...+26 °C. Порывистый ветер завтра должен успокоиться, осадки маловероятны.

Погода в течение недели 17-22 сентября

По словам Диденко, в дальнейшем в Украине будет преобладать сухая погода, и только 18 сентября на западе и юге пройдут локальные дожди.

Температура воздуха в большинстве областей существенно не изменится, но и воздух и земля будут пересушены.

Скриншот сообщения Диденко