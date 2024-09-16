Прогноз погоды от Наталки Диденко на завтра, 17 сентября.

Синоптик Наталья Диденко назвала области, в которые завтра вернется летнее тепло
В Украине во вторник 17 сентября ожидается сухая погода в большинстве областей. Потому дождей не прогнозируют, почти во всех регионах должно быть тепло.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
Погода в Украине 17 сентября
Завтра почти во всех областях преобладает сухая погода антициклонального характера: дождей не ожидается, будет сухо и тепло. Однако локальные дожди пройдут на крайнем западе и местами в южной части, иногда с грозами.
Восточный ветер снова будет порывистым, а на левобережье Украины даже штормовым.
Температура воздуха днем будет +23...+28 °C, на Закарпатье и возле Карпат +17...+21 °C.
Погода в Киеве 17 сентября
В Киеве ожидается теплая погода с температурой воздуха +25...+26 °C. Порывистый ветер завтра должен успокоиться, осадки маловероятны.
Погода в течение недели 17-22 сентября
По словам Диденко, в дальнейшем в Украине будет преобладать сухая погода, и только 18 сентября на западе и юге пройдут локальные дожди.
Температура воздуха в большинстве областей существенно не изменится, но и воздух и земля будут пересушены.
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