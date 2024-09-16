В конце сентября в Украине начнутся первые заморозки в сентябре

Синоптики ответили, когда следует ожидать первые заморозки в Украине
16 сентября 2024 18:00
Заморозки. Иллюстративное фото: Pixabay
В Украине до конца этой недели прогнозируют еще теплую погоду — до +26 °C. По словам синоптиков, резкого понижения температуры в сентябре не будет.
Об этом сообщает ТСН.
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В Карпатах ожидается традиционно более прохладная температура воздуха: там столбики термометров не поднимутся выше +20 °C.
Как прогнозируют синоптики, в этом году не будет внезапного похолодания в сентябре. Снижение температуры воздуха будет происходить постепенно и в то же время не следует ожидать затяжных дождей.
Так, первые заморозки возможны уже в конце месяца. А пока в Украине ночью температура воздуха будет, по меньшей мере, +16 °C.
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