В конце сентября в Украине начнутся первые заморозки в сентябре

Заморозки. Иллюстративное фото: Pixabay

В Украине до конца этой недели прогнозируют еще теплую погоду — до +26 °C. По словам синоптиков, резкого понижения температуры в сентябре не будет.

Об этом сообщает ТСН.

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В Карпатах ожидается традиционно более прохладная температура воздуха: там столбики термометров не поднимутся выше +20 °C.

Как прогнозируют синоптики, в этом году не будет внезапного похолодания в сентябре. Снижение температуры воздуха будет происходить постепенно и в то же время не следует ожидать затяжных дождей.

Так, первые заморозки возможны уже в конце месяца. А пока в Украине ночью температура воздуха будет, по меньшей мере, +16 °C.