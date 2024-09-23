Прогноз погоды в Украине на завтра 24 сентября от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре удивили прогнозом погоды в Украине на завтра
Во вторник, 24 сентября, на территории Украины ожидается переменная облачность. Температурные показатели составят до +27 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 24 сентября
Во вторник, 24 сентября, в Украине ожидается малооблачная погода. Осадков не предполагается, однако в Крыму возможны небольшие дожди. В западных регионах ночью и утром возможен туман, что может осложнить видимость.
Ветер будет преимущественно юго-восточного направления, со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться от +7 до +12 °С, в южных областях — от +11 °С до +16 °С. В течение дня столбики термометров поднимутся до +22...+27 °С, а в Карпатах ночью температура снизится до +4...+9 °С, днем ожидается +16...+20 °С.
Погода в Киевской области
24 сентября в Киевской области ожидается облачная погода без осадков. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 м/с.
Температурные показатели ночью будут колебаться в пределах +7...+12 °C, а днем поднимутся до +22...+27 °C. В столице температура ночью составит +9...+11°C, а днем достигнет +24...+26 °C.
Предупреждение о пожарной опасности в Украине
В период с 24 по 26 сентября в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это касается северных, центральных и южных областей (кроме Одесской), а также Харьковской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской областей.
Напомним, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что благодаря влиянию антициклона 24 сентября сохранится теплая погода в большинстве областей.
Также синоптики предупреждали о похолодании, которое постепенно придет в Украину.
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