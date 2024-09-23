Прогноз погоды в Украине на завтра 24 сентября от Укргидрометцентра

Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 24 сентября, на территории Украины ожидается переменная облачность. Температурные показатели составят до +27 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 24 сентября

Во вторник, 24 сентября, в Украине ожидается малооблачная погода. Осадков не предполагается, однако в Крыму возможны небольшие дожди. В западных регионах ночью и утром возможен туман, что может осложнить видимость.

Ветер будет преимущественно юго-восточного направления, со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться от +7 до +12 °С, в южных областях — от +11 °С до +16 °С. В течение дня столбики термометров поднимутся до +22...+27 °С, а в Карпатах ночью температура снизится до +4...+9 °С, днем ожидается +16...+20 °С.

Погода в Украине на 24 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

24 сентября в Киевской области ожидается облачная погода без осадков. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 м/с.

Температурные показатели ночью будут колебаться в пределах +7...+12 °C, а днем поднимутся до +22...+27 °C. В столице температура ночью составит +9...+11°C, а днем достигнет +24...+26 °C.

Погода в Украине на 24 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

В период с 24 по 26 сентября в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это касается северных, центральных и южных областей (кроме Одесской), а также Харьковской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что благодаря влиянию антициклона 24 сентября сохранится теплая погода в большинстве областей.

Также синоптики предупреждали о похолодании, которое постепенно придет в Украину.