Прогноз магнитных бурь 25 февраля — будут вспышки на Солнце

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Во вторник, 25 февраля, существенных магнитных бурь можно не опасаться. В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние сутки на Солнце произошли шесть вспышек класса С, пять вспышек класса М и одна вспышка класса Х2.

Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса. Эти мощные вспышки случаются нечасто. В случае направления на Землю, они и связанные с ними КВМ могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.

Вспышки X-класса могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают красивое полярное сияние.

Скорее всего, во вторник геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшим риском вспышки класса X.

Солнечная активность на 25 февраля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 72

Женщине плохо. Фото иллюстративное: Pexels

Как облегчить влияние магнитных бурь на организм

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы поддержать стабильность биоритмов;

умеренные физические нагрузки, такие как прогулки на свежем воздухе, могут помочь снизить стресс и улучшить кровообращение;

пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания, которое может ухудшить самочувствие;

потребляйте больше продуктов, богатых витаминами и микроэлементами, в частности магний, калий и витамины группы B, которые положительно влияют на нервную систему;

медитация, йога, дыхательные упражнения помогут уменьшить влияние стресса, особенно в период магнитных бурь;

избегание алкоголя и кофеина.

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