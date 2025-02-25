Прогноз магнітних бур 25 лютого — будуть спалахи на Сонці

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

В вівторок, 25 лютого, суттєвих магнітних бур можна не остерігатися. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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За останню добу на Сонці сталися шість спалахів класу С та п'ять спалахів класу М та один спалах класу Х2.

Найпотужнішими є сонячні спалахи X-класу. Ці потужні спалахи трапляються не часто. У разі спрямування на Землю, вони та пов'язані з ними КВМ можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми.

Спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, такі спалахи викликають гарне полярне сяйво.

Скоріш за все, у вівторок геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликим ризиком спалаху класу X.

Сонячна активність на 25 лютого:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 72

Жінці погано. Фото ілюстративне: Pexels

Як полегшити вплив магнітних бур на організм

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Намагайтеся лягати спати і прокидатися в той самий час, щоб підтримати стабільність біоритмів;

помірні фізичні навантаження, такі як прогулянки на свіжому повітрі, можуть допомогти знизити стрес і поліпшити кровообіг;

пийте достатньо води, щоб уникнути зневоднення, яке може погіршити самопочуття;

споживайте більше продуктів, багатих на вітаміни та мікроелементи, зокрема магній, калій та вітаміни групи B, що позитивно впливають на нервову систему;

медитація, йога, дихальні вправи допоможуть зменшити вплив стресу, особливо в період магнітних бур;

уникання алкоголю та кофеїну.

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