Магнітні бурі 24 лютого — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Суттєвих магнітних бур у понеділок, 24 лютого, не очікується. За останню добу на Сонці сталися 13 спалахів класу С та два М.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом останніх 24 годин активність Сонця була на низькому рівні.

Відомо, що спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Один з них може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

Геомагнітне поле буде тихим до нестабільного рівня. Очікується низька сонячна активність з можливою появою спалахів класу M та малим шансом на спалахи класу X.

Сонячна активність на 24 лютого:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 92

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як полегшити вплив магнітних бур на організм:

Намагайтеся лягати спати і прокидатися в той самий час, щоб підтримати стабільність біоритмів;

помірні фізичні навантаження, такі як прогулянки на свіжому повітрі, можуть допомогти знизити стрес і поліпшити кровообіг;

пийте достатньо води, щоб уникнути зневоднення, яке може погіршити самопочуття;

споживайте більше продуктів, багатих на вітаміни та мікроелементи, зокрема магній, калій та вітаміни групи B, що позитивно впливають на нервову систему;

медитація, йога, дихальні вправи допоможуть зменшити вплив стресу, особливо в період магнітних бур;

уникання алкоголю та кофеїну.

Нагадаємо, загроза зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею значно зросла. Очікується, що це може статися 22 грудня 2032 року.

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