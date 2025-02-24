Магнитные бури 24 февраля — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Существенных магнитных бурь в понедельник, 24 февраля, не ожидается. За последние сутки на Солнце произошли 13 вспышек класса С и две М.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В течение последних 24 часов активность Солнца была на низком уровне.

Известно, что вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Одна из них может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.

Геомагнитное поле будет тихим до нестабильного уровня. Ожидается низкая солнечная активность с возможным появлением вспышек класса M и малым шансом на вспышки класса X.

Солнечная активность на 24 февраля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 92

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Как облегчить влияние магнитных бурь на организм:

Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы поддержать стабильность биоритмов;

умеренные физические нагрузки, такие как прогулки на свежем воздухе, могут помочь снизить стресс и улучшить кровообращение;

пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания, которое может ухудшить самочувствие;

потребляйте больше продуктов, богатых витаминами и микроэлементами, в частности магний, калий и витамины группы B, которые положительно влияют на нервную систему;

медитация, йога, дыхательные упражнения помогут уменьшить влияние стресса, особенно в период магнитных бурь;

избегание алкоголя и кофеина.

Напомним, угроза столкновения астероида 2024 YR4 с Землей значительно возросла. Ожидается, что это может произойти 22 декабря 2032 года.

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