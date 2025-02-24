Магнитные бури 24 февраля — чего ожидать метеозависимым

Много вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня
Существенных магнитных бурь в понедельник, 24 февраля, не ожидается. За последние сутки на Солнце произошли 13 вспышек класса С и две М.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 24 февраля
В течение последних 24 часов активность Солнца была на низком уровне.
Известно, что вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Одна из них может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.
Геомагнитное поле будет тихим до нестабильного уровня. Ожидается низкая солнечная активность с возможным появлением вспышек класса M и малым шансом на вспышки класса X.
Солнечная активность на 24 февраля:
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Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 92
Как облегчить влияние магнитных бурь на организм:
- Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы поддержать стабильность биоритмов;
- умеренные физические нагрузки, такие как прогулки на свежем воздухе, могут помочь снизить стресс и улучшить кровообращение;
- пейте достаточно воды, чтобы избежать обезвоживания, которое может ухудшить самочувствие;
- потребляйте больше продуктов, богатых витаминами и микроэлементами, в частности магний, калий и витамины группы B, которые положительно влияют на нервную систему;
- медитация, йога, дыхательные упражнения помогут уменьшить влияние стресса, особенно в период магнитных бурь;
- избегание алкоголя и кофеина.
Напомним, угроза столкновения астероида 2024 YR4 с Землей значительно возросла. Ожидается, что это может произойти 22 декабря 2032 года.
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