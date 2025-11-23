Видео
Зуммеры снова удивляют — новый тренд меняет взгляд на работу

Дата публикации 23 ноября 2025 00:26
обновлено: 22:05
Новый тренд на рынке труда — как зумеры меняют правила игры
Девушка работает. Фото: Pexels

Зумеры снова удивили трендом работодателей — в моде карьерный минимализм. Он заключается в совершенно новом отношении к профессии. Молодежь больше не хочет достигать вершин в работе. Зато зумеры предпочитают выполнять минимальные обязанности, получать зарплату, которой будет хватать на необходимое, и больше времени уделять личной жизни.

Об этом пишет "Главком".

Карьерный минимализм становится все более популярным явлением среди молодежи. Зуммеры больше не соглашаются на то, чтобы перерабатывать и брать на себя дополнительную ответственность. К тому же такие личности не стремятся продвигаться по карьерной лестнице.

Зато молодежь хочет жить в удовольствие, имея стабильный доход и не перегружаясь. И если для миллениалов, например, высокая должность — это главная карьерная цель, то зумеры будут рады занимать скромную должность с минимальными обязанностями и ответственностью. Это помогает им избегать излишней нагрузки и выгорания.

Покоління Z знову змінює правила гри на роботі
Ребята работают удаленно. Фото: Pexels

Популярность такого тренда среди зумеров подтверждает исследование американской компании Glassdoor. В ходе опроса выяснилось, что 68% зумеров готовы отказаться от руководящей позиции. Исключение составляют лишь те, кому крайне необходима значительно более высокая зарплата.

Фактически поколение Z рассматривает карьерный рост только как вынужденную меру в случае, когда потребуется повышение уровня дохода. В остальных случаях зуммеры предпочитают оставаться на низшей должности, где рабочие процессы не выходят за пределы оговоренных обязанностей, зоны ответственности и графика.

Автор:
София Ковальчук
Автор:
София Ковальчук
