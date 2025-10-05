Видео
Видео

Главная Психология Зумеры возрождают профессию, скучную для миллениалов — о чем речь

Зумеры возрождают профессию, скучную для миллениалов — о чем речь

Дата публикации 5 октября 2025 17:50
Поколение Z возрождает профессию, которую миллениалы ненавидят — что это за работа
Девушка работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Поколение зуммеров снова удивляет. Молодежь видят значительные возможности для карьерного роста в профессии, которую миллениалы расценивают как скучное занятие, не стоящее усилий.

Об этом пишет Fortune.

Какая профессия становится популярной среди поколения Z

Поколение Z, или же зумеры, видят перспективу в бухгалтерии. Среди миллениалов такая профессия традиционно считается одной из самых скучных. Поэтому отрасль столкнулась со значительным дефицитом кадров.

Как отмечает издание, только в США за последние пять лет уволилось около 340 тысяч бухгалтеров. По прогнозам специалистов, в течение следующего десятилетия около 75% специалистов, которые сейчас работают в такой сфере, выйдут на пенсию. Именно из-за значительной нехватки бухгалтеров, работодатели все больше улучшают условия для работы и заработную плату таким специалистам. Поэтому представители поколения Z все чаще рассматривают бухгалтерский учет как хороший вариант для себя.

Зумери неочікувано захопились однією з професій
Молодая девушка работает бухгалтером. Фото: Pexels

К тому же зумеры видят в такой работе возможность помочь другим. Например, только в прошлом году почти 300 студентов Университета штата Калифорния в Нортридже помогли более 9 тысячам налогоплательщиков. Люди с низким доходом смогли получить более 14 миллионов долларов в виде налоговых возвратов и льгот.

"У молодежи может сложиться определенное представление о бухгалтерском учете как о чем-то не очень интригующем и увлекательном, однако как только они по-настоящему вовлекаются в эту практику, то видят, как она проявляется в реальном мире, это меняет мышление и взгляды людей", — говорит директор программы VITA Рафаэль Эфрат.

Специалисты отмечают, что поскольку зумеры предпочитают стабильность в работе, тенденция к профессии бухгалтера будет только расти. К тому же сейчас зарплаты для таких специалистов находятся на самом высоком уровне за последние годы.

Напомним, ранее мы писали о том, почему зумеры ходят на собеседования с родителями. Молодежь задала новый тренд.

Также мы рассказывали о том, какие популярные молодежные слова стоит знать в 2025 году. Это поможет разным поколениям найти общий язык.

работа психология профессии поколение интересные факты
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
