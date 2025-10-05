Відео
Зумери відроджують професію, нудну для міленіалів — про що мова

Зумери відроджують професію, нудну для міленіалів — про що мова

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 17:50
Покоління Z відроджує професію, яку міленіали ненавидять — що це за робота
Дівчина працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Покоління зумерів знову дивує. Молодь бачать значні можливості для кар'єрного зростання у професії, яку міленіали розцінюють як нудне заняття, що не варте зусиль.

Про це пише Fortune.

Читайте також:

Яка професія стає популярною серед покоління Z

Покоління Z, або ж зумери, бачать перспективу в бухгалтерії. Серед міленіалів така професія традиційно вважається однією з найбільш нудних. Через це галузь зіштовхнулась зі значним дефіцитом кадрів. 

Як зазначає видання, лише у США за останні п'ять років звільнилось близько 340 тисяч бухгалтерів. За прогнозами фахівців, протягом наступного десятиліття близько 75% спеціалістів, що зараз працюють у такій сфері, вийдуть на пенсію. Саме через значний брак бухгалтерів, працедавці все більше покращують умови для роботи та заробітну плату таким фахівцям. Відтак представники покоління Z дедалі частіше розглядають бухгалтерський облік як хороший варіант для себе.

Зумери неочікувано захопились однією з професій
Молода дівчина працює бухгалтером. Фото: Pexels

До того ж зумери бачать в такій роботі можливість допомогти іншим. Наприклад, лише минулого року майже 300 студентів Університету штату Каліфорнія в Нортріджі допомогли понад 9 тисячам платників податків. Люди з низьким доходом змогли отримати понад 14 мільйонів доларів у вигляді податкових повернень та пільг.

"У молоді може скластися певне уявлення про бухгалтерський облік як про щось не дуже інтригуюче та захоплююче, однак як тільки вони по-справжньому залучаються до цієї практики, то бачать, як вона проявляється в реальному світі, це змінює мислення та погляди людей", — каже директор програми VITA Рафаель Ефрат.

Фахівці зазначають, що оскільки зумери надають перевагу стабільності в роботі, тенденція до професії бухгалтера буде лише зростати. До того ж зараз зарплати для таких спеціалістів знаходяться на найвищому рівні за останні роки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому зумери ходять на співбесіди з батьками. Молодь задала новий тренд.

Також ми розповідали про те, які популярні молодіжні слова варто знати у 2025 році. Це допоможе різним поколінням знайти спільну мову.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
