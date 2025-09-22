Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Обвинувачений у вбивстві підлітка на фунікулері отримав вирок
Головна Психологія Що відрізняє керівника від підлеглого — фундамент лідерства

Що відрізняє керівника від підлеглого — фундамент лідерства

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 17:00
Одна навичка, що відрізняє керівника від підлеглого — вирішує усе
Керівник спілкується з підлеглими. Фото: Pexels

Багато хто думає, що керівника від підлеглого відрізняє цілеспрямованість, впертість, вміння брати на себе відповідальність чи інші риси характеру. Безумовно вони важливі для досягнення успіху, однак є одна проста навичка, яка вирішує усе. Саме вона вибудовує фундамент лідерства.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Яка навичка відрізняє лідера від підлеглого

Критично важливими для ефективного управління командою є технічні навички. На відміну від звичайного працівника, лідер повинен володіти глибокими технічними знаннями у своїй сфері. Йому необхідно розбиратись в аналітиці та мати практичні навички роботи з даними.

Саме це допоможе керівнику приймати правильні рішення. Адже без розуміння технічних аспектів роботи команди він не зможе цього зробити. Такий лідер лише стане заручником думок підлеглих та ризикуватиме втратити авторитет серед професіоналів. Технічна експертиза — це необхідність для тих, хто прагне керувати командою.

В чому різниця між керівником та підлеглим
Жінка керує командою. Фото: Pexels

Є й інші важливі навички сучасного лідера, без яких йому не обійтися. Зокрема, він має бути фінансово грамотний та вміти працювати з різними бюджетами. Також керівник повинен аналітично мислити та вміти чітко ставити завдання підлеглим. Проєктний менеджмент з використанням сучасних інструментів планування — ще один скіл, без якого не обійтися.

Саме ці навички дозволять керівнику не просто ставити завдання, але й розуміти їхню доцільність. Лише з таким багажем знань він буде реально оцінювати ресурси та зможе передбачити результати роботи своєї команди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно спілкуватись з колегами. Це допоможе налагодити стосунки.

Також ми розповідали про те, які фрази мотивують під час пошуку роботи. Вони допоможуть не опустити руки.

робота психологія керівники лідер колеги
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації