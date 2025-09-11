Як побудувати ефективні стосунки з колегами — відповідь психологів

Колеги тиснуть руки. Фото: Pexels

Робочі стосунки — це важливий фактор, що впливає на продуктивність людини. Саме атмосфера всередині колективу визначає ефективність командної роботи. Позитивні відносини допомагають розвиватись не тільки компанії, а й кожному працівнику особисто.

Як побудувати здорові стосунки з колегами

Стосунки в колективі вибудовуються зовсім по-іншому, ніж особисті зв'язки. Спілкування з колегами має бути сфокусоване на спільних професійних цілях та формальній ієрархії. Лише так можна побудувати більш ефективну взаємодію в колективі.

Важливо продемонструвати колегам свою компетентність та надійність. Лише тоді, коли люди побачать, що на вас можна покластися, ви зможете говорити про подальшу співпрацю. Важливо бути емпатичною людиною та вміти слухати інших. Проявляйте щирий інтерес до думок колег. Це сприятиме створенню атмосфери взаємної поваги. Важливо також бути готовим до критики та нормально сприймати зауваження керівництва чи колег.

Колеги спілкуються. Фото: Pexels

Не бійтеся бути ініціативним. Психологи радять проявляти наполегливість у спілкуванні та співпраці. Це відіграє ключову роль у формуванні міцних робочих стосунків. Наприклад, запропонуйте допомогу колегам чи ініціюйте створення спільних проєктів. Між співробітниками має бути довіра й для її формування потрібен час.

Важливо також завоювати авторитет у колективі. Він вибудовується через експертність та етичну поведінку. Крім того, якщо ви зможете надихати інших, вас також будуть цінувати. Авторитет можна заслужити лише через щоденні дії та рішення.

