Один навык, отличающий руководителя от подчиненного, решает все

Многие думают, что руководителя от подчиненного отличает целеустремленность, упрямство, умение брать на себя ответственность или другие черты характера. Безусловно они важны для достижения успеха, однако есть один простой навык, который решает все. Именно он выстраивает фундамент лидерства.

Какой навык отличает лидера от подчиненного

Критически важными для эффективного управления командой являются технические навыки. В отличие от обычного работника, лидер должен обладать глубокими техническими знаниями в своей сфере. Ему необходимо разбираться в аналитике и иметь практические навыки работы с данными.

Именно это поможет руководителю принимать правильные решения. Ведь без понимания технических аспектов работы команды он не сможет этого сделать. Такой лидер только станет заложником мнений подчиненных и будет рисковать потерять авторитет среди профессионалов. Техническая экспертиза — это необходимость для тех, кто стремится управлять командой.

Есть и другие важные навыки современного лидера, без которых ему не обойтись. В частности, он должен быть финансово грамотным и уметь работать с различными бюджетами. Также руководитель должен аналитически мыслить и уметь четко ставить задачи подчиненным. Проектный менеджмент с использованием современных инструментов планирования — еще один скилл, без которого не обойтись.

Именно эти навыки позволят руководителю не просто ставить задачи, но и понимать их целесообразность. Только с таким багажом знаний он будет реально оценивать ресурсы и сможет предвидеть результаты работы своей команды.

